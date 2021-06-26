«Либеральный тоталитаризм»: Захарова осудила политику Запада в отношении Китая

Telegram / Мария Захарова

Западные страны пытаются заменить международное право новым миропорядком. Это можно увидеть на примере антикитайских настроений, обозначенных госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Отношение Запада к Китаю является высокомерным и показывает всю суть его маневров, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она прокомментировала слова американского госсекретаря о том, что КНР не нужно позволять занимать лидирующую позицию в мировой политике.

"Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции", — объяснила Захарова.

По ее мнению, западные страны пытаются установить новый миропорядок с особыми правилами. Ценности, которые пропагандируют и защищают эти государства, являются настоящим "либеральным тоталитаризмом". Последнее заявление Блинкена тому подтверждение, подытожила официальный представитель российского МИД.