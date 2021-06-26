Власти Украины попробуют возродить авиастроение в стране

president.gov.ua / Офіс Президента України

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в начале месяца принял проект «О развитии авиастроительной отрасли Украины». Накануне президент Украины Владимир Зеленский распорядился начать реализацию проекта. Указ был опубликован на сайте Офиса президента Украины.

В течение июля кабинет министров будет разрабатывать стратегический план по возрождению украинского авиастроения. Согласно стратегии, на Украине наладят производство конкурентоспособной авиационной техники и импортозамещение самолетов и вертолетов.

Также правительство должно подготовить законы, направленные на поддержку авиастроительной отрасли. В числе прочего, МО Украины будет разрабатывать вопрос об обновлении парков самолетов и вертолетов в рамках оборонной программы.

Предполагается, что реализация проекта завершится к 2030 году.