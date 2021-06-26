Надувшийся трап самолета помешал сборной Чехии отправиться в Будапешт на матч Евро-2020

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Вылет чешской футбольной сборной на игру 1/8 финала чемпионата Европы с Нидерландами был задержан.

Сборная Чехии не смогла вовремя отправиться на матч 16-го чемпионата Европы по футболу с Нидерландами из-за случайно надувшегося резинового трапа. Об этом в Twitter-аккаунте проинформировал полузащитник Алекс Крал. Он признался, что впервые в карьере не может вылететь на матч из-за подобной технической проблемы.

Игра сборных Нидерландов и Чехии пройдет 27 июня. Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.