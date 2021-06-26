Марина Зудина боялась, что ее выгонят из театра после выхода на пенсию

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Известная российская актриса Марина Зудина заявила, что помощница худрука "Табакерки" Владимира Машкова напомнила ей о подготовке документов для получения пенсии.

Звезде сериала "Содержанки" в прошлом году исполнилось 55 лет. Марина Зудина не торопилась оформлять пенсию, поскольку думала, что время еще не пришло.

"Мне позвонили из театра, им было неловко сообщать мне, что я могу пойти оформить пенсию. А я помню, что возраст повысили", — поделилась актриса в интервью kp.ru.

В итоге Зудину все-таки убедили сходить в профильные органы. Артистка боялась, что после этого ее могут выгнать из театра. Однако Владимир Машков продолжил сотрудничество со вдовой Олега Табакова. По словам Зудиной, после смерти мужа она вынуждена "адаптироваться" к новым условиям и надеяться только на себя.

Марина Зудина состояла в браке с Олегом Табаковым с 1994 по 2018 годы. Она родила худруку столичного театра двух детей: сына Павла и дочь Марию. Сын пошел по стопам своих родителей, в последние годы он активно снимается в фильмах и сериалах у известных российских режиссеров.