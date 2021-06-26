Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

ВОЗ заявила, что антитела не являются препятствием для вакцинации

Политика
/ Обновлено: 26 июня 2021 14:05 92

ВОЗ заявила, что антитела не являются препятствием для вакцинации
Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Прививаться от коронавирусной инфекции можно при любом уровне антител в организме, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Наличие антител при вакцинации не навредит организму. Процедура является безопасной, уточнила Вуйнович в беседе с журналистами российских СМИ.

Кроме того, большинство тестов не могут определить уровень иммунитета конкретного человека. По этой причине рекомендация не проходить тест на антитела остается актуальной, пояснила представитель ВОЗ.

#россия #воз #вакцина #ковид
Прокуратура Москвы заинтересовалась матерью, которая порезала дочь-школьницу
Прокуратура Москвы заинтересовалась матерью, которая порезала дочь-школьницу
Происшествия
15:06 | 26 июня
"Фиорентина" готова продать российского форварда Кокорина
"Фиорентина" готова продать российского форварда Кокорина
Спорт
15:03 | 26 июня
Низкий индекс омеги-3 может привести к преждевременной смерти
Низкий индекс омеги-3 может привести к преждевременной смерти
Наука
15:02 | 26 июня