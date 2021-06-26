Житель Уфы погиб при взрыве газового баллона

inforeactor.ru / Жирнова Елена

Следователи Башкирии выясняют обстоятельства гибели жителя Уфы при взрыве газового баллона. ЧП произошло в пункте сбора металлолома на севере города.

Предварительно известно, что баллон взорвался после того, как мужчина попытался его разрезать. В результате хлопка уфимец получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте.

Кроме того, пострадал знакомый погибшего, который находился рядом с ним в момент взрыва. Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Сотрудники Следственного комитета и полиции проводят осмотр места ЧП и опрашивают свидетелей случившегося. Все подробности трагичного инцидента станут известны после проверки.