Сенатор Рязанский исключил ограничение прав мигрантов через «соглашение о лояльности»

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Введение "соглашения о лояльности" не является попыткой ограничить деятельность трудовых мигрантов. Такой точки зрения придерживается представитель Совфеда РФ Валерий Рязанский.

Министерство внутренних дел РФ сообщило, что въезжающих в страну людей обяжут подписывать "соглашение о лояльности". В документе говорится о правилах пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории государства.

"Конечно, они (мигранты. — Прим. ред.) должны знать общие правила поведения и понимать через такого рода предупреждения те ограничения, которые существуют в стране", — сказал Рязанский в беседе с RT.

Сенатор усомнился, что в сложившейся ситуации имеет место стремление ограничить права и поведенческую активность людей. Он также назвал соглашение хорошей практикой.