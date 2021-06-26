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Сенатор Рязанский исключил ограничение прав мигрантов через "соглашение о лояльности"

Политика
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Сенатор Рязанский исключил ограничение прав мигрантов через «соглашение о лояльности»
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Введение "соглашения о лояльности" не является попыткой ограничить деятельность трудовых мигрантов. Такой точки зрения придерживается представитель Совфеда РФ Валерий Рязанский.

Министерство внутренних дел РФ сообщило, что въезжающих в страну людей обяжут подписывать "соглашение о лояльности". В документе говорится о правилах пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории государства.

"Конечно, они (мигранты. — Прим. ред.) должны знать общие правила поведения и понимать через такого рода предупреждения те ограничения, которые существуют в стране", — сказал Рязанский в беседе с RT.

Сенатор усомнился, что в сложившейся ситуации имеет место стремление ограничить права и поведенческую активность людей. Он также назвал соглашение хорошей практикой.

#совфед #мигранты #рязанский
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