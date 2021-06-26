СК обнародовал видео с места расстрела трех человек под Ивановом

Федеральное агентство новостей /

Следствие опубликовало видео с места перестрелки в городе Кохма в Ивановской области. Жертвой инцидента стал один человек, еще двое тяжело ранены.

На обнародованных Следственным комитетом кадрах видно, как территорию оцепили бойцы спецназа. Владелец дома успел скрыться. Силовикам удалось задержать его сына. Его сейчас допрашивают.

Напомним, смертельная перестрелка произошла в ночь на 26 июня, когда компания мужчин пришла к хозяину дома для разрешения денежных вопросов. В ходе перепалки был убит 30-летний мужчина, еще двое были госпитализированы. За их жизни борются врачи.

Возбуждено уголовное дело.