Чешский политолог раскрыл настоящие цели провокации Лондона в Черном море

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Великобритания через военную провокацию у берегов Крыма хотела воплотить сразу несколько стратегических планов, заявил чешский политический эксперт Иржи Юст.

В эфире программы «Время покажет» на Первом канале политолог отметил, что подлинной целью Лондона является противостояние могуществу России в Черном море. Западу важно показать, что в этом регионе должен доминировать военный блок Альянса, а попытки РФ сделать это пространство «внутренним морем» обречены на провал. Также политолог полагает, что такими опасными маневрами Великобритания хотела напомнить России, что в зоне, где случился конфликт, находятся три страны НАТО — Болгария, Турция и Румыния.

Ведущий программы Артем Шейнин обратил внимание, что в словах Юста есть некоторое противоречие.

«Действительно, Черное море не является внутренним для России. Но я бы понял, если бы об этом напоминал болгарский, румынский или даже турецкий корабль. Но почему это делают британцы, которые здесь никто и сами в гостях?» — задал вопрос Шейнин собеседнику.

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Юст ответил, что Соединенное Королевство хотело реализовать некий геополитический рекламный ход. Однако попытка Лондона провалилась, так как Москва может подтвердить, что британцы нарушили Конвенцию ООН по морскому праву.

«Британцы решили взбодрить своих в парламенте, на островах и всех остальных, кто считает себя "своими". Я бы сказал, что не получилось. Если есть разногласия между политиками и журналистами, которые там непосредственно присутствовали, значит, пиар-акция не совсем удалась», — подчеркнул эксперт.

Инцидент с вторжением британского эсминца в территориальные воды России у берегов Крымского полуострова произошел 23 июня. Судно Королевского флота проигнорировало требование патрульного корабля РФ сменить курс. Тогда российские моряки открыли предупредительный огонь по курсу эсминца.