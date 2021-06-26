Черчесов звал Акинфеева в сборную России перед Евро-2020

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Игорь Акинфеев рассказал о разговоре с наставником сборной России Станиславом Черчесовым, который был готов пригласить его в национальную команду на чемпионат Европы по футболу.

Станислав Черчесов звонил Игорю Акинфееву в преддверии Евро-2020 и спрашивал, готов ли вратарь вернуться в сборную России. Об этом обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА рассказал в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

"Настаивал, уговаривал ли Черчесов? А как тут можно настаивать? Если я хочу, например, во Францию поехать отдыхать, а мне говорят, езжай в Тамбов или другой город, не обижай никого. Мы хорошо пообщались, друг друга поняли, на этом разговор был окончен", — отметил Акинфеев.

Сборная России одержала одну победу в трех матчах группового раунда Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира. Действующим победителем континентального первенства является португальская национальная команда.