Собянин назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город справился с уханьским вариантом коронавируса, но сейчас появился новый штамм.

Сергей Собянин сообщил, что причиной роста заболеваемости коронавирусом в Москве является появление индийского штамма, при этом только 5% заболевших заражены уханьским вариантом COVID-19. По словам градоначальника, столица могла бы выйти из пандемии, если бы не мутации коронавируса.

Он подчеркнул, что в случае с индийским вариантом для выздоровления пациенту нужно вдвое больше антител. Именно поэтому жители Москвы должны сделать прививку от COVID-19. Собянин подчеркнул, что только коллективный иммунитет способен остановить эту угрозу.

Минздрав России рекомендует гражданам вакцинироваться отечественным препаратом "Спутник V". Вакцину разработали сотрудники научно-исследовательского центра им. Гамалеи и доказали ее эффективность.