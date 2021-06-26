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Алексей Русских представит КПРФ на выборах губернатора Ульяновской области

Политика
/ Обновлено: 26 июня 2021 13:19 60

Алексей Русских представит КПРФ на выборах губернатора Ульяновской области
instagram.com / @russkih_aleksey

Участники XXIII Отчетно-выборной конференции отделения КПРФ в Ульяновске поддержали выдвижение временно исполняющего обязанности главы области Алексея Русских на пост губернатора.

Решение об участии политика в избирательном процессе принималось путем тайного голосования. Русских получил поддержку 56 из 57 участников собрания.

Врио главы региона поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие. Представитель КПРФ также обозначил приоритетное направление в Ульяновской области. Оно заключается в создании социальной инфраструктуры, связанной с медициной, образованием и спортом.

#кпрф #выборы #ульяновская область #Русских
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