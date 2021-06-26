"Русские крутые": Китайцы призвали учиться у России отвечать на провокации

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Читатели китайского издания «Гуаньча» раскритиковали Великобританию и поддержали Россию в ситуации с подходом эсминца НАТО к берегам Крыма. Жители КНР считают, что их стране стоило бы поучиться у Москвы тому, как следует отвечать на провокации извне.

Китайцы восторженно отметили стойкость и готовность российских моряков реагировать на любые угрозы.

«Русские потрясающие, они действительно атаковали настоящими боеприпасами!» — прокомментировал пользователь Дандан Дандан.

«Китай должен поучиться у России, как бороться с провокациями врагов!» — добавил Цзянь Хуа.

«Русские крутые!» — написал читатель с ником Место затворничества У Юэ.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны России

Помимо восхищения действиями России, жители Китая сильно раскритиковали Соединенное Королевство, которое намеренно создало потенциально опасную ситуацию.

«Некогда великая империя превратилась в такой стыд и позор», — считает пользователь Bluelynx.

«Великобритания боится, что потеряет лицо из-за этого инцидента, однако она уже давно его потеряла», — написал guan_naug.

«Англичане совершенно бесстыжие», — резюмировал Hmmmm.

Британский эсминец Defender 23 июня грубо нарушил границы территориальных вод России близ Крыма. Корабль Ее Величества проигнорировал требование сменить курс, которое направили российские моряки с патрульного судна. После нескольких предупреждений, российские корабли сделали несколько выстрелов, преграждая путь эсминцу. История вызвала большой резонанс в обществе и СМИ из-за откровенной провокации, на которую пошло Соединенное Королевство.