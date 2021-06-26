Мурашко: вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Первая партия противокоронавирусной вакцины "Спутник Лайт" поступила в гражданский оборот, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

Министр отметил, что еще до конца нынешнего месяца в прививочные пункты на всей территории РФ будет завезено порядка 2,5 миллиона доз данной вакцины. Мурашко сообщил об этом в ходе посещения одной из городских поликлиник Белгорода.

"Вчера завершен этап контроля, и первые серии „Спутника Лайт“ вышли с производства. <...> Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот", — подчеркнул руководитель Минздрава РФ.

Мурашко также сообщил, что прививки препаратом "Спутником Лайт" допустимы как для россиян, уже перенесших COVID-19, так и для граждан РФ, ранее получивших другие вакцины.