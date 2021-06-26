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ВОЗ считает низким риск возникновения эпидемии "черной плесени" в России

Общество
/ Обновлено: 26 июня 2021 13:11 68

ВОЗ считает низким риск возникновения эпидемии «черной плесени» в России
wikipedia.org / Sankar.H / CC BY-SA 4.0

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович прокомментировала вероятность распространения "черной плесени".

Широкое распространение "черной плесени" (грибковое заболевание мукормикоз. — Прим. ред.) в Российской Федерации маловероятно, полагает эксперт.

"Я не ожидаю большой эпидемии (мукормикоза. — Прим. ред.), но это представляет собой большую нагрузку на систему для здравоохранения", — сказала она.

Вуйнович подчеркнула, что профилактика распространения заболевания напрямую зависит от процессов гигиены, а также от стерилизации, например, инструментов медиками.

#россия #эпидемия #воз #черная плесень #мукормикоз
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