Названы популярные у иностранцев российские медуслуги

Невские Новости / Кирилл Контрощиков

Иностранцы все чаще приезжают в Россию за медицинской помощью. В 2020 году около четырех млн зарубежных пациентов воспользовались услугами российских медучреждений.

По данным Координационного центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" самыми популярными областями медицины среди приезжих стали стоматология, гинекология, кардиология. Востребовано у иностранцев и комплексное обследование организма. Чаще всего за медицинской помощью обращались граждане бывших советских республик, в том числе Латвии, а также Сербии и Германии.

В центре предполагают, что спрос на медицинские услуги в РФ вырастет, чему поспособствует разрешение на применение российских препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции. В Москве идет работа по подготовке платных прививочных пунктов для иностранных граждан, где будут делать инъекции российскими вакцинами. Российский фонд прямых инвестиций отметил, что все больше жителей Европы выражает желание привиться вакциной из РФ.

Глава Координирующего центра Сабина Грин высказала предположение, что в 2021 году экспорт медицинских услуг в России вырастет до 348 млн долларов, которые направят на модернизацию медицинских учреждений.