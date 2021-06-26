Миронов не исключил слияния «Справедливой России — За правду» с КПРФ

Пресс-служба Совета Федерации /

Партия может вернуться к вопросу об объединении "Справедливой России — За правду" с КПРФ, заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" не исключил слияния фракций. К этому вопросу в объединении могут вернуться после сентябрьских выборов.

В ходе избирательной кампании обсуждение этой темы невозможно, уточнил Миронов.

Ранее стало известно, что думские и региональные выборы будут проходить в России в течение трех дней. Голосование будет доступно 17, 18 и 19 сентября.