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Миронов не исключил слияния "Справедливой России — За правду" с КПРФ

Политика
/ Обновлено: 26 июня 2021 12:54 98

Миронов не исключил слияния «Справедливой России — За правду» с КПРФ
Пресс-служба Совета Федерации /

Партия может вернуться к вопросу об объединении "Справедливой России — За правду" с КПРФ, заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" не исключил слияния фракций. К этому вопросу в объединении могут вернуться после сентябрьских выборов.

В ходе избирательной кампании обсуждение этой темы невозможно, уточнил Миронов.

Ранее стало известно, что думские и региональные выборы будут проходить в России в течение трех дней. Голосование будет доступно 17, 18 и 19 сентября.

#кпрф #партия #миронов #объединение
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