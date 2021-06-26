Сенатор Пушков заявил, что ФРГ и Франция стали заложниками Евросоюза

Невские Новости / Юлия Медведева

Берлин и Париж стали заложниками Европейского союза. О том, как это произошло, рассказал представитель Совфеда РФ Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал отказ Евросоюза от саммита с Россией. Предложение прозвучало на переговорах лидеров стран объединения, которые прошли в Брюсселе. Инициаторами выступили Германия и Франция.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель позже сообщила, что участники встречи не смогли договориться насчет саммита. Идею заблокировали Польша и государства Прибалтики, говорится в материале газеты "Московский комсомолец".

Пушков обратил внимание, что Евросоюз в процессе расширения принял в состав имеющие общую границу с Россией страны. По его словам, крупные государства ЕС стали заложниками позиции новичков, так как фактически позволили им диктовать повестку дня по отношениям с Москвой.