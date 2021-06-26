Акинфеев ждет поражения сборной Швеции от Украины в матче Евро-2020

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев надеется, что сборная Украины победит Швецию в матче плей-офф 16-го чемпионата Европы по футболу.

Сборная Украины сможет "выдать лучшую игру" в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу" озвучил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

"Я видел, как играют украинцы, в какой футбол. Люди играют, забивают красивые голы. Если они пройдут, то они вообще будут полные молодцы. Вратарь у них, мне кажется, вообще топовый. Украину может смотивировать то, что они так на шару проскочили в плей-офф", — подчеркнул бронзовый призер Евро-2008.