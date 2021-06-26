Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

В России начали прививать вакциной «Спутник Лайт»

Общество
53

В России начали прививать вакциной «Спутник Лайт»
pixabay.com /

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил о выходе в гражданский оборот однокомпонентной вакцины. Этап контроля «Спутник Лайт» завершился накануне, сообщил журналистам министр.

«До конца июня около 2,5 миллиона доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться», — отметил Мурашко.

Министр также добавил, что «Лайт» планируют применять для ревакцинации и для уже переболевших COVID-19.

Недавно директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «Спутник Лайт» способен выработать достаточный уровень антител в организме, чтобы противостоять всем штаммам коронавирусной инфекции.

#россия #вакцинация #пандемия #коронавирус #спутник лайт #мурашко
Прокуратура Москвы заинтересовалась матерью, которая порезала дочь-школьницу
Прокуратура Москвы заинтересовалась матерью, которая порезала дочь-школьницу
Происшествия
15:06 | 26 июня
"Фиорентина" готова продать российского форварда Кокорина
"Фиорентина" готова продать российского форварда Кокорина
Спорт
15:03 | 26 июня
Низкий индекс омеги-3 может привести к преждевременной смерти
Низкий индекс омеги-3 может привести к преждевременной смерти
Наука
15:02 | 26 июня