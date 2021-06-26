В России начали прививать вакциной «Спутник Лайт»

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил о выходе в гражданский оборот однокомпонентной вакцины. Этап контроля «Спутник Лайт» завершился накануне, сообщил журналистам министр.

«До конца июня около 2,5 миллиона доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться», — отметил Мурашко.

Министр также добавил, что «Лайт» планируют применять для ревакцинации и для уже переболевших COVID-19.

Недавно директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что «Спутник Лайт» способен выработать достаточный уровень антител в организме, чтобы противостоять всем штаммам коронавирусной инфекции.