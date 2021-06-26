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Ракетный эсминец ВМС США USS Ross направляется в Черное море на учения Sea Breeze

Армия
/ Обновлено: 26 июня 2021 12:37 53

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross направляется в Черное море на учения Sea Breeze
wikipedia.org / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

ВМС США направили ракетный эсминец USS Ross в Черное море для участия в совместных с Украиной маневрах Sea Breeze. Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов в Киеве.

Многонациональные учения Sea Breeze проводятся ежегодно. Участие в них принимают более 30 стран. Соорганизаторами маневров являются Вашингтон и Киев.

Ранее в посольстве РФ в США заявили, что масштаб совместных учений Соединенных Штатов и Украины не соответствует задачам безопасности в Черном море и повышает риски инцидентов. В Москве призвали Вашингтон и его союзников отказаться от отработки военных действий в Черноморском регионе.

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