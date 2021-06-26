Известный актер Леонид Топчиев умер в 91 год

ТАСС / Егоров Василий

Тело актера театра и кино Леонида Георгиевича Топчиева обнаружили в квартире на Нахимовском проспекте в Москве.

По предварительной информации, артист умер по естественным причинам. Точно это станет известно после медицинской экспертизы.

Леонид Топчиев служил во МХАТе. Зрителям он стал известен благодаря роли князя Московского Ивана Васильевича III в фильме «Хождение за три моря». Также он играл в лентах "Борец и клоун", "Олеко Дундич", "Казаки".

Помимо этого Топчиев был главным режиссером Вологодского театра драмы и Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Г. Волкова.