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Известный актер Леонид Топчиев умер в 91 год

Общество
/ Обновлено: 26 июня 2021 12:40 95

Известный актер Леонид Топчиев умер в 91 год
ТАСС / Егоров Василий

Тело актера театра и кино Леонида Георгиевича Топчиева обнаружили в квартире на Нахимовском проспекте в Москве.

По предварительной информации, артист умер по естественным причинам. Точно это станет известно после медицинской экспертизы.

Леонид Топчиев служил во МХАТе. Зрителям он стал известен благодаря роли князя Московского Ивана Васильевича III в фильме «Хождение за три моря». Также он играл в лентах "Борец и клоун", "Олеко Дундич", "Казаки".

Помимо этого Топчиев был главным режиссером Вологодского театра драмы и Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Г. Волкова.

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