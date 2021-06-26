Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

СК возбудил еще восемь дел в отношении главы управления капстроительства Новосибирска

Происшествия
/ Обновлено: 26 июня 2021 12:01 68

СК возбудил еще восемь дел в отношении главы управления капстроительства Новосибирска
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

Следователи возбудили в отношении бывшего руководителя муниципального управления капитального строительства Новосибирска, уже подозреваемого в мошенничестве, новые уголовные дела.

Правоохранители во время расследования выявили новые факты получения фигурантом взяток от подрядчиков при строительстве детского сада, который возводили в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба Следкома по региону.

По версии следствия, глава департамента незаконно получал вознаграждения в виде авиабилетов, а также требовал от партнеров оплачивать счета в ресторанах для него и его сотрудников на различных корпоративных мероприятиях.

#ск #мошенничество #новосибирск #взятки
Прокуратура Москвы заинтересовалась матерью, которая порезала дочь-школьницу
Прокуратура Москвы заинтересовалась матерью, которая порезала дочь-школьницу
Происшествия
15:06 | 26 июня
"Фиорентина" готова продать российского форварда Кокорина
"Фиорентина" готова продать российского форварда Кокорина
Спорт
15:03 | 26 июня
Низкий индекс омеги-3 может привести к преждевременной смерти
Низкий индекс омеги-3 может привести к преждевременной смерти
Наука
15:02 | 26 июня