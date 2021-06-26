СК возбудил еще восемь дел в отношении главы управления капстроительства Новосибирска

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

Следователи возбудили в отношении бывшего руководителя муниципального управления капитального строительства Новосибирска, уже подозреваемого в мошенничестве, новые уголовные дела.

Правоохранители во время расследования выявили новые факты получения фигурантом взяток от подрядчиков при строительстве детского сада, который возводили в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба Следкома по региону.

По версии следствия, глава департамента незаконно получал вознаграждения в виде авиабилетов, а также требовал от партнеров оплачивать счета в ресторанах для него и его сотрудников на различных корпоративных мероприятиях.