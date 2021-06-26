Названо главное условие победы над коронавирусом в России

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Главное условие, при котором россияне смогут избавиться от коронавируса уже в этом году, назвала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Россияне могут остановить пандемию коронавируса собственными силами. Для этого все жители страны должны проявить ответственность и соблюдать все ограничения по COVID-19, добавила Вуйнович.

"Надо быть решительными и сказать себе: "Я сделаю все возможное и хочу предупредить всех, кто рядом со мной, это делать, потому что моих усилий как одного человека недостаточно"", — отметила она в интервью для ТАСС.

Не так давно глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил вероятность не заразиться коронавирусом после прививки "Спутником V". По его словам, спустя три недели после вакцинации этим препаратом вероятность избежать COVID-19 составляет около 92%.