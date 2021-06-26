Полузащитник ЦСКА Влашич стал лучшим дриблером группового этапа Евро-2020

pfc-cska.com / Пресс-служба ФК ЦСКА

Игрок московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич стал лучшим по проценту удачных обводок на групповом этапе 16-го чемпионата Европы по футболу.

Никола Влашич наряду с полузащитником сборной Италии Жоржиньо удачно выполнил все свои обводки на групповом этапе Евро-2020. Соответствующая информация была опубликована в Twitter-аккаунте статистического сервиса SofaScore. Третье место по этому показателю занял игрок сборной Бельгии Кевин Де Брейне, совершивший 88,9% удачных обводок.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля. Сегодня состоятся первые матчи плей-офф континентального первенства. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.