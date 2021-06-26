Собянин рассказал, кто виноват в новой волне пандемии коронавируса

Невские Новости / Кирилл Контрощиков

Третья волна пандемии коронавируса возникла из-за новой мутации COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация с коронавирусом в Москве такова, что переживаем пандемию заново — она бушует <…> Если бы не было новой мутации COVID-19, мы бы уже вышли из пандемии», — заявил градоначальник.

По его словам, чтобы взять под контроль распространение вируса, нужна быстрая масштабная вакцинация или полный локдаун.

По данным операштаба, за последние сутки в России зафиксировано 21 665 новых случаев заражения. Это больше, чем было накануне — 20 393. В Москве выявлено 8457, 96 человек скончались.