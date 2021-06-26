Врач Марадоны предстанет перед судом за подделку подписи футболиста

wikipedia.org / Neogeolegend / CC BY 2.0

Назначена дата суда по делу лечащего врача футболиста Диего Марадоны Леопольдо Луке, которого обвиняют в подделке подписи своего знаменитого пациента.

Важные документы с ненастоящими подписями Марадоны были обнаружены полицией во время обыска по месту жительства и работы Луке. Специально проведенная экспертиза подтвердила факт фальсификации.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, заседание по делу Луке состоится 28 июня.

Напомним, по делу о смерти Диего Марадоны проходят семь человек, в том числе лечащие врачи знаменитого аргентинца. Прокурор считает, что действия медиков, предшествующие гибели футболиста, были неадекватными и безрассудными.

Легендарный экс-футболист Диего Марадона скончался 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет. Незадолго до смерти у него диагностировали субдуральную гематому головного мозга.