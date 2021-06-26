Установивший рекорд по числу подписчиков в Instagram Роналду обратился к фанатам

Агентство городских новостей Москва / Иванко Игорь

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на достижение отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram-аккаунте.

Криштиану Роналду выразил слова благодарности своим фанатам после того, как установил новый рекорд по числу подписчиков в Instagram-аккаунте. Он опубликовал ролик, в котором показал архивные кадры с тренировок и матчей.

"300 миллионов! Какое восхитительное число! Спасибо вам за поддержку, всегда благодарен", — написал форвард "Ювентуса".

Prt Scr instagram.com / @cristiano

Второе место по числу подписчиков в Instagram среди футболистов занимает нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси. Третьим по популярности является форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар.