Азербайджан проведет военные учения со спецназом Турции и Пакистана

mod.gov.az / Пресс-служба министерства обороны Азербайджана

Силы специальных операций (спецназ) Азербайджана проведет совместные учения с аналогичными подразделениями Вооруженных сил Пакистана и Турции.

Учения спецназа трех государств запланированы на сентябрь 2021 года, сообщили официальные представители Министерства обороны Азербайджана.

Ранее стало известно, что 21 июня на турецкой авиационной базе "Конья" начались международные военные маневры "Анатолийский орел". В них участвуют подразделений армий Азербайджана, Турции и Пакистана. а также Катара. В аналогичных учениях годовалой давности были задействованы военнослужащие США.