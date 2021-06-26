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Правительство РФ выделило 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в регионах

Общество
/ Обновлено: 26 июня 2021 11:12 53

Правительство РФ выделило 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в регионах
Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 25 млрд рублей на лечение коронавируса в регионах. Средства поступят в течение 30 дней, сообщили в кабмине.

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) назначен ответственным за доведение средств. Источником финансирования послужили нераспределенные деньги организации, отметил Михаил Мишустин. Российскому правительству удалось оперативно принять решение о дополнительной поддержке регионов на фоне ситуации с коронавирусом.

#россия #мишустин #коронавирус
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