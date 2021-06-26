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Ключевое условие для энергонезависимости Украины назвал глава "Нафтогаза"

Экономика
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Ключевое условие для энергонезависимости Украины назвал глава «Нафтогаза»
ФБА «Экономика сегодня» /

Чтобы Украина добилась энергонезависимости, собственную добычу газа в стране нужно увеличить до 25 млрд кубометров в год, уверен глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Он также обратил внимание на важность уменьшения объемов неэффективного потребления электроэнергии. Таким образом государство сможет выйти на уровень энергонезависимости — появится возможность не импортировать газ, а в небольших объемах поставлять за границу.

Добыча голубого топлива "Нафтогазом" по итогам 2019 года составила 20,7 млрд кубометров. Потребление при этом равняется порядка 29,8 млрд кубометров.

Украинское правительство поставило перед Витренко задачу по системному увеличению добычи газа. Также глава компании, назначенный на пост в апреле, должен содействовать формированию полноценного рынка ресурса в стране.

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