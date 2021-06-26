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Причину вылета российской сборной с Евро-2020 обсудят в медиацентре "Патриот"

Общество
/ Обновлено: 26 июня 2021 10:54 58

Причину вылета российской сборной с Евро-2020 обсудят в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей /

Члены пресс-клуба "Петербургский уикенд" проведут очередное заседание в медиацентре "Патриот", на котором обсудят наиболее важные вопросы мировой и российской новостной повестки.

В ходе мероприятия участники обсудят главные причины, по которым российская сборная вылетела с чемпионата Европы по футболу. Также журналисты и спортсмены уделят внимание инциденту с британским эсминцем, произошедшему несколько дней назад в акватории Черного моря.

"На заседании также уделят внимание вакцинации от коронавируса, наводнению в Крыму и аномальной жаре в России", — сообщает Федеральное агентство новостей.

Принимать участие в обсуждении наиболее важных вопросов международной повестки и региональных проблем будут известные российские журналисты, телеведущие, писатели и спортсмены. Заседание "Петербургского уикенда" состоится в два этапа. Первый — официальный, будет сопровождаться онлайн-трансляцией, а второй пройдет в кулуарах медиацентра "Патриот".

#евро-2020 #медиацентр патриот #петербургский уикенд
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