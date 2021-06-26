«Хвалить не за что»: боксер Денис Лебедев раскритиковал сборную России

ТАСС / Донат Сорокин

Известный боксер Денис Лебедев высказался об игре сборной России, завершившей выступление на 16-м чемпионате Европы по футболу.

Сборная России по футболу 21 июня с разгромным счетом 1:4 уступила Дании и потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы. Выступление национальной команды на турнире в разговоре с журналистами издания "Спорт-Экспресс" оценил боксер Денис Лебедев.

"Хвалить не за что. И тут уже получайте то, что заслужили. Сколько у нас футболистов, которые сорят деньгами, а потом снимают на видео. Не все, конечно, такие. Но вы все эти случаи знаете. А пас этот назад! Что это такое? Привыкли назад отдавать… Да еще такие зарплаты! В голове не укладывается!" — заключил 41-летний спортсмен.

Перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. В плей-офф турнира вышли 16 национальных команд из 24. Первые матчи 1/8 финала Евро-2020 состоятся сегодня вечером.