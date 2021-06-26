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Обвиняемый в нападении на человека Мэрилин Мэнсон готов сдаться полиции

Происшествия
/ Обновлено: 26 июня 2021 10:46 59

Обвиняемый в нападении на человека Мэрилин Мэнсон готов сдаться полиции
wikipedia.org / Andreas Lawen, Fotandi / CC BY-SA 4.0

Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон заявил о намерении сдаться правоохранителям после того, как его обвинили в нападении.

Телеканал CNN сообщает, что полиция американского штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэнсона после нападения на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году.

Мэнсону необходимо прийти в полицию Лос-Анджелеса, однако неясно, когда именно это произойдет. Глава полиции Гилфорда Энтони Бин Берпи отметил, что Мэнсону может грозить наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере до двух тысяч долларов.

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