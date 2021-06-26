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Помощник депутата в Новосибирске подозревается в совращении подростков

Происшествия
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Помощник депутата в Новосибирске подозревается в совращении подростков
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Две жительницы Краснозерского района написали заявление в полицию о том, что помощник депутата местного Заксобрания совершал развратные действия над их сыновьями.

Один из мальчиков рассказал своим родителям, что злоумышленник изнасиловал его в своей квартире, сообщает "КП". Старший подросток также признался, что 38-летний парламентарий приставал к нему минувшей зимой.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера". Предполагаемого педофила задержали, на допросе он признался в содеянном. Известно, что у задержанного есть сын, который учится в первом классе.

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