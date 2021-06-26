Перестрелка в Ивановской области привела к гибели человека

Федеральное агентство новостей / Peter Price

Жертвой стрельбы стал один человек, еще два получили ранения. Инцидент произошел в городе Кохма.

По предварительной информации, мужчины поругались из-за передела имущества. В какой-то момент один из участников конфликта схватил оружие и стал стрелять в своих оппонентов.

В настоящее время преступник забаррикадировался в доме. Силовики ведут с ним переговоры.

Накануне другой житель Ивановской области устроил стрельбу из автомата Калашникова и ранил своего знакомого.