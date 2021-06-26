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«Чихуахуа не может дразнить волка» - такой основной посыл немецких граждан, комментирующих инцидент с британским эсминцем, который незаконно зашел в территориальные воды России.

Происшествие с вторжением судна флота Ее Величества в российские воды близ Крыма случилось 23 июня. Корабль пограничной службы ФСБ РФ передавал эсминцу требования изменить курс. Однако британское судно продвинулось на три километра вглубь российской границы, прежде, чем сторожевой корабль РФ открыл предупредительный огонь.

После этого правительство Великобритании пыталось опровергнуть сам факт инцидента и, естественно, провокации. Версия Лондона рухнула сразу после того, как в Сети появились видеодоказательства происходящего.

Новость о грубом нарушении границ России в территориальных водах возле Крымского полуострова получила широкую огласку во всем мире, в том числе и в Германии. Читатели местных СМИ поддержали решительные действия российского экипажа и призвали «поставить британцев на место».

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Многие выразили опасения, что из-за таких провокационных действий стран НАТО мир находится под угрозой глобальной войны. Немецкие пользователи также заподозрили Соединенное Королевство в сговоре с коллективным Западом, который и мог дать отмашку на провокации в отношении России.

«Наверно, им указали на G7, как вести себя по отношению к России», — заподозрил Annett Kohlbach.

«Они продолжают проверять, как далеко могут зайти. Но там легко обжечь пальцы», — высказался Thomas Gose.

«Абсолютно правильно. Что они там забыли? Никто не стреляет без нескольких предварительных предупреждений. Если их игнорируют, вы стреляете. Это чистая провокация, но они все равно называют "агрессорами" россиян», — отметил Milos Gutovic.

«Что ж, чихуахуа нельзя справлять нужду на ногу волка. Путин поступает правильно. Браво! Кто-то должен им показать. Давно перешли все границы, в том числе терпения России», — прокомментировал действия России Ute Kopernicus Garden.

Ранее выяснилось, что за нарушение границ эсминцем несет ответственность премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Именно он утверждал окончательный маршрут корабля.

Начальник генштаба Великобритании Марк Карлтон-Смит после продолжительных отрицаний своего правительства, признался, что инцидент в Черном море мог вызвать «необоснованную эскалацию».