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В бундестаге рассказали о последствиях отключения России от SWIFT

Политика
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В бундестаге рассказали о последствиях отключения России от SWIFT
pixabay.com /

Отключение России от международной платежной системы SWIFT обернется ущербом для европейской экономики, заявил депутат бундестага Тино Хрупалла.

Немецкий политик выразил надежду на отказ от таких мер, ведь Россия окажется в изоляции. Он не считает решение эффективным, призвав к его неодобрению. Более того, российская сторона уже приступила к поиску альтернативы и создала собственную систему для финансовых операций, подчеркнул Хрупалла в беседе с журналистами РИА Новости.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что отключение от SWIFT не станет катастрофой. По его словам, Москва не видит угрозы в выступлениях политиков Запада.

#россия #германия #swift
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