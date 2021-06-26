Мигранты при въезде в РФ письменно подтвердят ознакомление с правилами пребывания

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Иностранцы при въезде в РФ должны подписывать "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности. Об этом сообщили в МВД России.

Такая мера введена для профилактики в целях информирования иностранного гражданина о правилах нахождения на территории России, передает ТАСС. Иностранец, который решит подписать документ, подтвердит, что знает о требованиях и последствиях их несоблюдения. Он письменно дает согласие не причинять ущерб РФ.

Также мигрант будет платить расходы, связанные с возможной высылкой. Это произойдет при нарушении условий соглашения. Проект предусматривает при подписании проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации.