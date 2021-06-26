Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Три человека стали жертвами столкновения такси и поливальной машины на МКАД

Происшествия
98

Три человека стали жертвами столкновения такси и поливальной машины на МКАД
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

ДТП на 41-м км МКАД между такси и поливальной машиной унесло жизни троих человек, также один пострадал. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Происшествие случилось примерно в 5:35 утра. Известно, что все жертвы аварии находились в машине такси – погибли две пассажирки и водитель. Находящийся за рулем поливальной машины выжил и был госпитализирован.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины произошедшего на данный момент устанавливаются.

#москва #дтп #мкад
Азербайджан проведет военные учения со спецназом Турции и Пакистана
Азербайджан проведет военные учения со спецназом Турции и Пакистана
Армия
11:13 | 26 июня
Правительство РФ выделило 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в регионах
Правительство РФ выделило 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в регионах
Общество
11:08 | 26 июня
Ключевое условие для энергонезависимости Украины назвал глава "Нафтогаза"
Ключевое условие для энергонезависимости Украины назвал глава "Нафтогаза"
Экономика
11:02 | 26 июня