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США и ФРГ планируют помочь Украине после строительства "СП-2"

Политика
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США и ФРГ планируют помочь Украине после строительства «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня» /

Американская и немецкая стороны планируют разработать совместный план помощи Украине по укреплению энергетики страны после завершения строительства "Северного потока — 2".

Прежде всего государства обсуждают возможность инвестирования Киева для разработки электростанций. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Также Берлин планирует провести переговоры с Москвой с целью продления транзитных квот для Украины. При этом страны хотят "уменьшить геополитические выгоды" России при помощи строительства нового газопровода.

#сша #германия #СП-2
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