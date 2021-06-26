США и ФРГ планируют помочь Украине после строительства «СП-2»

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Американская и немецкая стороны планируют разработать совместный план помощи Украине по укреплению энергетики страны после завершения строительства "Северного потока — 2".

Прежде всего государства обсуждают возможность инвестирования Киева для разработки электростанций. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Также Берлин планирует провести переговоры с Москвой с целью продления транзитных квот для Украины. При этом страны хотят "уменьшить геополитические выгоды" России при помощи строительства нового газопровода.