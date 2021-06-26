Корабли ВМФ России готовятся к стрельбам вблизи британского авианосца

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Ракетные стрельбы проведут на расстоянии 30 км от ударной группы Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth. В них будут участвовать корабли ВМФ РФ.

Учения российского Военно-морского флота (ВМФ) планируют провести 26 июня. В связи с этим также временно закроют зону Средиземного моря к югу от Кипра, отмечено в международной системе уведомлений для авиаперсонала NOTAN.

Здесь же сейчас расположена британская авианосная группа. Во главе с эсминцем она будет находиться в небольшом районе моря южнее Кипра с 1 по 30 июня.

ВМФ России и самолеты ВКС накануне начали совместные учения в восточной части Средиземного моря. В маневрах участвуют пять кораблей, две субмарины, самолеты МиГ-31К и дальние бомбардировщики Ту-22М3.