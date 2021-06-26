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Функция предупреждения о "ненадежных результатах поиска" появится в Google

Технологии
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Функция предупреждения о «ненадежных результатах поиска» появится в Google
flickr.com / @iphonedigital

Компания Google решила внедрять функцию предупреждения о "ненадежных результатах поиска". Такой подход позволит избежать распространения сомнительной информации в Сети.

В начале 2021 года компания сообщила о появлении новой информационной панели, на которой отображается название связанного с результатом интернет-ресурса. Так же карточка показывает информацию о том, какие источники использует данный сайт.

Если же таких данных нет, панель покажет дату первой индексации ресурса, что позволит юзеру судить о его благонадежности. Теперь Google планирует оптимизировать функцию предупреждения о "ненадежных результатах поиска", разместив панель таким образом, чтобы ею мог воспользоваться каждый.

#google #интернет #поиск #функция
Функция предупреждения о "ненадежных результатах поиска" появится в Google
Функция предупреждения о "ненадежных результатах поиска" появится в Google
Технологии
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