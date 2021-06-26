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Роспотребнадзор допустил влияние жары на снижение циркуляции COVID-19

Общество
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Роспотребнадзор допустил влияние жары на снижение циркуляции COVID-19
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Жаркая погода может оказывать влияние на интенсивность циркуляции коронавируса, но данных пока недостаточно. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила взаимосвязь между жаркой погода и циркуляцией коронавируса. Для точной оценки потребуется время, передает ТАСС.

"Жаркая погода наступила во многих регионах только недавно, поэтому возможность оценить, действительно ли жара снижает интенсивность циркуляции вируса, будет чуть позже", — отметила Пшеничная.

Жара может повлиять на снижение интенсивности циркуляции коронавируса. Однако это будет возможно при соблюдении всех необходимых противоэпидемических мер, добавила эпидемиолог Роспотребнадзора.

#роспотребнадзор #жара #коронавирус
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