Роспотребнадзор допустил влияние жары на снижение циркуляции COVID-19

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Жаркая погода может оказывать влияние на интенсивность циркуляции коронавируса, но данных пока недостаточно. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила взаимосвязь между жаркой погода и циркуляцией коронавируса. Для точной оценки потребуется время, передает ТАСС.

"Жаркая погода наступила во многих регионах только недавно, поэтому возможность оценить, действительно ли жара снижает интенсивность циркуляции вируса, будет чуть позже", — отметила Пшеничная.

Жара может повлиять на снижение интенсивности циркуляции коронавируса. Однако это будет возможно при соблюдении всех необходимых противоэпидемических мер, добавила эпидемиолог Роспотребнадзора.