Украина чуть не лишилась поставок китайской вакцины от COVID-19

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Украина отозвала свою подпись, поставленную ранее под документом постпреда Канады при ООН Лесли Нортона, в котором утверждается о нарушении прав мусульман-уйгуров в КНР.

Украинские власти наряду с 40 странами согласились с текстом заявления. Однако позже Пекин пригрозил остановить поставки вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech в Киев. После этого Украина отказалась от своей позиции. По данным Associated Press, Китай собирался заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины.

Тем временем в России заявили о готовности борьбы с индийским штаммом коронавируса. В Центре имени Чумакова проводят последние клинические испытания вакцины "КовиВак", пишет "Царьград". Она позволит охватить наибольшее количество антигенов, поэтому новые мутации COVID-19 не должны повлиять на ее эффективность.