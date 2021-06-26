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Украина чуть не лишилась поставок китайской вакцины от COVID-19

Общество
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Украина чуть не лишилась поставок китайской вакцины от COVID-19
Федеральное агентство новостей /

Украина отозвала свою подпись, поставленную ранее под документом постпреда Канады при ООН Лесли Нортона, в котором утверждается о нарушении прав мусульман-уйгуров в КНР.

Украинские власти наряду с 40 странами согласились с текстом заявления. Однако позже Пекин пригрозил остановить поставки вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech в Киев. После этого Украина отказалась от своей позиции. По данным Associated Press, Китай собирался заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины.

Тем временем в России заявили о готовности борьбы с индийским штаммом коронавируса. В Центре имени Чумакова проводят последние клинические испытания вакцины "КовиВак", пишет "Царьград". Она позволит охватить наибольшее количество антигенов, поэтому новые мутации COVID-19 не должны повлиять на ее эффективность.

#украина #китай #Coronavac
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