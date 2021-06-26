Берлин считает безумием идею о выплате компенсаций Киеву из-за «СП-2»

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Идея о выплате Украине компенсаций после старта "Северного потока — 2" лишена смысла, считает глава "Альтернативы для Германии", депутат Бундестага Тино Крупалла.

Россия в случае использования других транзитных маршрутов не обязана платить какие-либо сборы. Особенно это касается стран, которые больше не предоставляют транзит, пояснил немецкий депутат в беседе с РИА Новости.

"То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием", — отметил Крупалла.

По словам депутата, подобное развитие событий является недопустимым с точки зрения экономики. Ситуацию, в которой России пришлось бы выплачивать компенсации Украине, невозможно представить, заключил член Бундестага.

Украинский МИД ранее заявил, что Киев надеется на выплату компенсаций после завершения строительства газопровода "Северный поток — 2". Москва ответила, что подобные заявления с украинской стороны не скажутся на реализации проекта.