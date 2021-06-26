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Японцы увидели возможность "захвата" Курил в случае войны в Крыму

Политика
/ Обновлено: 26 июня 2021 05:02 199

Японцы увидели возможность «захвата» Курил в случае войны в Крыму
wikipedia.org / Public Domain

После инцидента с британским эсминцем в территориальных водах РФ японское издание "Санкэй симбун" выпустило статью, после которой его читатели увидели возможность захвата Курил.

Журналисты не до конца поверили в произошедшее, несмотря на доказательства российской стороны и канала BBC. При этом японцы решили, что в случае обострения ситуации в Крыму, российские войска будут стянуты к своим восточным границам, что, в свою очередь развяжет руки Японии, пишет "Царьград".

"Если в Крыму возникнет война, Японии будет легче забрать себе северные территории!", — написал один из подписчиков "Санкэй симбун".

Инцидент с нарушением границ России в Черном море произошел 23 июня. Британский эсминец Defender углубился в территориальные воды РФ на три км и был встречен предупредительным огнем, после чего изменил курс.

#крым #курилы #defender #санкэй симбун
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