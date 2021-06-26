Дипломат Денисов восхитился высокими темпами развития Китая

wikipedia.org / Simon Desmarais / CC BY-SA 2.0

Темпы развития Китая и жизненного уклада его жителей произвели наиболее сильное впечатление на чрезвычайного и полномочного посла РФ в КНР Андрея Денисова.

Он впервые посетил Китай в 1973 году, а через 40 лет стал послом. Жители Поднебесной за это время особо не изменились, чего не скажешь об инфраструктуре городов, передает "ИноСМИ" со ссылкой на издание "Синьхуа".

"Поражают в Китае дороги, мосты, коммуникации, железнодорожные вокзалы, аэропорты, причем буквально везде", — отметил Денисов.

Отдельное внимание он уделил и ликвидации абсолютной бедности. Опыт Китая посол назвал величайшим достижением исторического значения. За довольно короткий срок страна смогла вывести из нищеты от 700 до 800 миллионов человек.

Китай недавно отправил первых космонавтов на свою новую орбитальную станцию "Тяньхэ". Экипаж пробудет там до сентября, за это время он должен дважды выйти в открытый космос, передает 360tv.ru.