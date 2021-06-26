Ролик «Альтернативная математика» привлек внимание российских граждан

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Толерантность превратилась в разновидность болезни в современном обществе. Это явление высмеяли авторы ролика "Альтернативная математика".

Как выяснилось, есть еще люди, которые отказываются следовать тенденциям, противоречащим здравому смыслу. На примере видеозаписи российский зритель увидел отражение нынешней реальности, пишет "Царьград".

В ролике школьник утверждает, что 2+2 = 22. При попытке учителя объяснить ошибку, мальчик обижается и жалуется родителям. Они обвиняют педагога в том, что он гнобит школьника и унижает его, указывая на глупость. Это становится цепной реакцией, которая порождает полное безумие в обществе, после чего преподаватель становится объектом гонений. Но в конце зрителя ждет приятный финал.

"Фильм великолепно демонстрирует гипертрофированную толерантность и то, как можно раздуть проблему из ничего", — написал один из российских блогеров.

"Я проработала в школе 24 года и ответственно заявляю: мы не идем к этому, мы уже пришли", — заявила учитель Татьяна Лондаренко.

Пользователи задают вопрос, какое будущее ждет планету, если даже точные науки ставятся под сомнение. Однако они выразили надежду, что не все общество слепо марширует под "бой барабанов" и есть не только отдельные люди, а целые нации, готовые бороться с навязчивой толерантностью.