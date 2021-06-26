Новые правила могут увеличить стоимость техосмотра подержанных машин в РФ

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Техосмотр подержанных автомобилей, ввозимых в Россию из других стран, с 1 июля будет проводиться в испытательных лабораториях. Новые правила могут привести к разным последствиям.

Госавтоинспекция уже давно настаивала на ужесточении проверки машин с пробегом. По данным Росстандарта, каждая десятая из них побывала в наводнении или в аварии, что снижает безопасность на дороге и срок службы автомобиля. Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль считает, что количество некачественных транспортных средств в России будет только увеличиваться из роста цен на вторичном рынке, передает "Прайм".

"Соответственно, чем строже контроль, тем лучше будет складываться ситуация на дорогах", — отметил Мигаль.

Он рассмотрел новые правила и с другой стороны, отметив, что на прохождение техосмотра автовладельцам понадобится больше времени. Это связано с небольшим количеством лабораторий, где будут накапливаться очереди. Процедура также может стать существенно дороже из-за усложнения процесса "растаможки", подорожания пошлин и фотофиксации.

Денис Мигаль недавно объяснил бум на рынке подержанных автомобилей, который продлится минимум год. Это явление связано с дефицитом на рынке новых машин, передает 360tv.ru.